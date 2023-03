Drei Tote bei Drohnenangriff auf Region Kiew

Drohnen von beiden Seiten zerstört

Der Angriff soll mit Drohnen verübt worden sein. Die ukrainische Militärverwaltung gab an, dass in Kiew acht Stück abgeschossen worden seien. Auf der Krim wiederum gab Gouverneur Michail Raswoschajew an, dass drei ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien. Sowohl die Flugwehr als auch Matrosinnen und Matrosen der Schwarzmeerflotte hätten in der Hafenstadt Sewastopol darauf gefeuert. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Durch die Druckwelle der Explosionen seien jedoch an mehreren Gebäuden Fensterscheiben zerbrochen.