„Ich will die Giants wieder groß machen!“

Aufbruchstimmung. Die herrscht bei den Thalheim Graz Giants. Nach dem verkorksten Vorjahr wollen die Footballer ihrem Klubnamen heuer wieder gerecht werden. „Ich möchte die Giants wieder groß machen!“, betont Neo-Coach Michael Mattingly vor dem AFL-Start in Telfs am 1. April. Der 31-jährige US-Amerikaner gerät ins Schwärmen, wenn er über den Ist-Zustand der Giganten spricht: „Alles passt! Die Mannschaft, der Klub, das Umfeld - kurzum: Die Chemie stimmt!“ Der Traditionsklub will an die großen Erfolge anschließen, drehte in den letzten Monaten jeden Stein um. „Nach der vorigen Saison haben wir Veränderungen vornehmen müssen“, meint Sportchef Christoph Kipperer.