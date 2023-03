Mysteriöse Totenkopf-Funde sorgen für Aufsehen

Eine gruselige Entdeckung machte ein frischgebackener Hausbesitzer in Hornstein. Voller Tatendrang baute er sein Eigenheim um. Worauf er beim Graben in einem Nebenraum 80 Zentimeter unterhalb des Fußbodens allerdings stoßen sollte, konnte er nicht ahnen: Der Handwerker legte an seiner neuen Wohnadresse die sterblichen Überreste eines Menschen frei.