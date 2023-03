Aufstand: Straßenpläne ohne Hausbesitzer gemacht

Das lange Ringen um eine vernünftige Verkehrslösung für Rastenfeld im Bezirk Krems geht weiter. Dort steht nicht nur die „fleißigste“ Radarbox an einer Bundesstraße in Niederösterreich, die im Vorjahr 14.300-mal blitzte. Sie führt dort auch als eine der Hauptverkehrsachsen des Waldviertels nur knapp 50 Meter am Kindergarten vorbei. Bei einer großen Bürgerversammlung wurden fünf Grobvarianten für eine Verkehrslösung vorgestellt wurden. Jetzt kristallisierte sich die Variante eines Mini-Tunnels mitsamt einem darüber befindlichen Kreisverkehr heraus. Diese soll weiterverfolgt werden.