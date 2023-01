Alle 26 Sekunden blitzt es auf unseren Straßen

Alle 26 Sekunden blitzte alleine in Niederösterreich im vergangenen Jahr ein Radargerät. Wenn man bedenkt, dass Raserei zu den drei häufigsten Unfallursachen zählt, eine beunruhigende Zahl. Zumal die Tendenz steigend ist. 1,2 Millionen Anzeigen bedeuten ein Plus von 8,2 Prozent gegenüber 2021. „Das Überwachungsnetz ist aber auch dichter geworden“, betont der Leiter der Landesverkehrsabteilung Willy Konrath. Neue Radarboxen, viele von Gemeinden selbst angekauft, und Maßnahmen wie stärkere Kontrollen auf Autobahnbaustellen hätten einen großen Anteil an den gestiegenen Zahlen. Zudem sind mittlerweile alle Geräte auf die „treffsichere“ Lasertechnologie umgestellt worden.