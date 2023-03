Preis für gespritzten Apfelsaft schmeckte nicht

Einen saftigen Betrag musste Sabine N. (Name geändert) für einen kleinen Apfelsaft, gespritzt mit Leitungswasser, im Restaurant des burgenländischen Hotels hinblättern. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Speisen war total in Ordnung. Als wir beim Zahlen den Preis für die Getränke auf der Rechnung sahen, dachten wir zunächst an einen Irrtum“, so die Wienerin. Der Kellner habe den Betrag aber bestätigt. „Hier stimmt das Verhältnis auf keinen Fall“, wandte sich die empörte Kundin nach ihrem Urlaub an die Ombudsfrau.