DFB kämpft weiterhin um ÖFB-Juwel Paul Wanner

Wanner hat eine österreichische Mutter und einen deutschen Vater. Der 17-Jährige habe nach Gesprächen mit ihm, dessen Vater sowie dem Berater nun signalisiert, „er möchte den Weg mit dem DFB so weitergehen, ohne endgültig eine Entscheidung zu treffen“, sagte Di Salvo am Montag in Frankfurt/Main. Bis zum ÖFB-Lehrgang im November in Spanien war der Mittelfeldmann ausschließlich in deutschen Nachwuchsauswahlen aktiv. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hatte Wanners Absichten zuletzt gelassen gesehen. „Er kann die Entscheidung, für welches Land er spielt, auch in ein, zwei Jahren treffen“, hatte der Deutsche vergangene Woche erklärt.