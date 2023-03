Rauch: Grüne sollen „mehr nach außen gehen“

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat sich dafür ausgesprochen, die Regierungspolitik der Grünen offensiver und stärker nach außen zu verkaufen. Er sei „schon sehr dafür“, von der oft „kleinteiligen Regierungsarbeit“ noch mehr „nach außen zu gehen“ und zu sagen, wofür man kämpfe, stehe und was man erreicht habe, sagte Rauch am Samstag im Rahmen einer Fragerunde bei der Landesversammlung der Tiroler Grünen in Telfs.