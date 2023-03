ÖSV-Podest im Mixed-Finale ++ CL-Kracher für Alaba

Österreich landet beim Mixed-Teambewerb in Andorra auf dem dritten Platz, Austria Wien kämpft ausgerechnet im Wiener Derby gegen Rapid um einen der letzten beiden Plätze in der Meistergruppe und heute ist in Nyon die Auslosung für die nächsten Duelle in der Champions League erfolgt - dabei könnte es im Halbfinale zum Kampf der Giganten zwischen David Alaba und Erling Haaland kommen! Alle Details zu den Paarungen und noch mehr sehen Sie in der aktuellen Ausgabe des „Krone!“-Sportstudios, mit Moderatorin Katie Weleba.