Auböck ist wieder zurück ++ Hirschers Comeback-Weg

Schwimmer Felix Auböck meldet sich mit einer guten Leistung zurück, attraktive Duelle in der zweiten Runde des ÖFB-Cups und Marcel Hirscher lässt sich trotz Wild-Card nicht vom Weg abbringen – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 29. Juli.