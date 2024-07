Schubert bereit für Paris ++ Beach-Damen im Rennen

Dorina und Ronja Klinger stehen im Viertelfinale der Beach Pro Tour in Wien, Kletterer Jakob Schubert spricht im Exklusiv-Interview über seine Olympia-Ambitionen und Vorschau auf das Damen-Finale in Wimbledon – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 12. Juli.