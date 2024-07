Pep bald England-Coach? ++ „Wassertest“ in Paris

Die ÖFB-Damen kommen in Deutschland unter die Räder, Rafael Nadal kehrt nach fast zwei Monaten zurück auf den Tenniscourt und die Pariser Bürgermeisterin testet die Wasserqualität in der Seine – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 17. Juli.