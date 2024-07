Salzburg gegen Twente ++ Pogacar in Rad-Elite

Salzburg trifft in der Champions League Qualifikation auf ein niederländisches Team, Oscar Piastri feiert seinen Premieren-Sieg in der Formel 1 und Tadej Pogacar zieht in einen elitären Klub ein – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 22. Juli.