Salzburg will vorlegen ++ Gegenwind für Sinner

Red Bull Salzburg will zum sechsten Mal in die Königsklasse, Jannik Sinner erhält Gegenwind von der Konkurrenz und der Linzer Rückblick auf das Handball-Märchen der Vorsaison – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 21. August.