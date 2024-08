Lobnig im Halbfinale raus ++ Polcanovas Lauf endet

Magdalena Lobnig und Sofia Polcanova scheitern bei Olympia kurz vor der Chance auf Edelmetall, Martin Espernberger schwimmt zu einem neuen österreichischen Rekord und die Wiener Austria scheidet in der Conference League Qualifikation in Runde zwei aus – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 1. August.