Garteln, Grillen und Games auf der Frühjahrsmesse

„Endlich wieder andere Leute“

Innsbruck erblüht nach einem Winter, der gefühlt drei Jahre andauerte - und das spürte man auch am Messegelände deutlich. Die Messe glich einer Ode an den Sommer (Grillen, Garten und Genuss im Whirlpool), an das Zusammensein („Endlich wieder andere Leute!“) und auch an das Verspielte im Menschen.