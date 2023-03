Autos krachten bei Kreuzung zusammen

Am Donnerstag hat es in Leoben gekracht und zwar an der Tivolikreuzung. Zu dem Unfall kam es, als ein 81-Jähriger seinen Pkw aus Leoben kommend in die Kreuzung lenkte und zeitgleich ein 47-Jähriger mit seinem Pkw aus Niklasdorf kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr.