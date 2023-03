Seltenes Himmelsschauspiel vom Großglockner aus

Sonne recht aktiv

GeoSphere Austria hat bei den Sonnenexperten in Österreich schlechthin, den Mitarbeitern des Sonnenobservatoriums auf der Kanzelhöhe hoch über dem Ossiacher See, nachgefragt, was auf der Sonne in den letzten Tagen so los war. Allgemein ist die Sonne in letzter Zeit recht aktiv. Ein Ausbruch auf der Sonne am 11.3.2023 gegen 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit hat zu den aktuellen Polarlichtern geführt. Viele spannende Infos zur Sonne und deren Beobachtung unter https://www.kso.ac.at/index.php Im Norden von Europa sowie im Süden der Südhalbkugel waren die Polarlichter noch deutlicher zu sehen. Bilder davon unter www.spaceweather.com