Schweizer befürworten Annäherung an NATO

Ein weiteres Ergebnis ist jedoch, dass nur ein Drittel der Befragten einen NATO-Beitritt unterstützen würde. Die Schweiz ist aktuell kein Mitglied des Militärbündnisses, arbeitet aber mit ihm zusammen. So beteiligen sich Soldatinnen und Soldaten etwa an der KFOR-Friedensmission im Kosovo und nehmen an Übungen teil. Zudem wird in der Cyberabwehr mit der NATO zusammengearbeitet.