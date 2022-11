Schweizer Nein zu „Gepard“-Munition für Ukraine

Angeblich hat sich Deutschland schon Anfang April dieses Jahres wegen einer Ausfuhrgenehmigung an das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) gewandt. Der Hintergrund: Will ein Staat Schweizer Kriegsmaterial in ein anderes Land exportieren, muss er dafür in der Regel die Einwilligung der Schweiz einholen. Doch genau diese erhielt Berlin nicht, denn das SECO verweigerte - gestützt auf die Kriegsmaterialverordnung (sie verbietet den Waffen - und Munitionsexport in kriegsführende Länder, Anm.) - die Ausfuhr an die Ukraine.