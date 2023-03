Mit Elektroschocker Schulden eingetrieben

„Lass uns wie normale Menschen reden“, rief er seinem Freund zu. Doch was für den einen eine „normale“ Unterhaltung ist, fällt in diesem Fall in die Rubrik gefährliche Drohung. Nachdem sich der Kumpel geziert hatte, Schulden bei dem 25-Jährigen zu begleichen, zückte der Mazedonier in Tulln kurzerhand einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. Aber nur, um seiner „Bitte“ zündenden Nachdruck zu verleihen. Die durchaus elektrisierende Botschaft zeigte aber nicht die gewünschte Wirkung, denn sein Gegenüber suchte in der spannungsgeladenen Atmosphäre verängstigt das Weite.