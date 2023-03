Zoff mit den Nachbarn? So regelt das Lionel Messi

Grundstück erweitert

Rakitic, der zu der Zeit gemeinsam mit Messi bei Barca gekickt hatte, erzählte nun, wie der Stürmer das Problem dann endgültig beheben konnte. „Als er sein Haus in Castelldefels kaufte, waren seine Nachbarn ein wenig laut, sodass Leo ihr Haus kaufte, damit er mit seiner Familie allein sein konnte“, verriet der 35-Jährige der kroatischen Zeitung „Novi List“. Wie heißt es so schön? Not macht erfinderisch - solange man die finanziellen Mittel dazu hat ...