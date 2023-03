Roter Showdown: „Situation ist untragbar geworden“

Er selbst erteilt einem Wechsel in die Bundespolitik eine klare Absage: „Ich war immer in der Bundespolitik tätig, in frühester Jugend Stellvertreter von Josef Cap und Alfred Gusenbauer. Viele Jahre in den unterschiedlichsten Funktionen, jetzt als stellvertretender Bundesparteivorsitzender. Aber immer von Kärnten aus.“ Auf Bischofbergerss Frage, ob er sich vorstellen könnte, Kanzlerreserve für die SPÖ zu sein, antwortet Kaiser mit einem klaren „Nein“.