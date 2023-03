Ist die SPÖ noch zu retten, Herr Kaiser?

Donnerstagnachmittag im Klagenfurter Landesregierungsgebäude mit dem berühmten Spiegelsaal. Auf dem Besprechungstisch in Peter Kaisers Büro steht an diesem Nachmittag ein frisch gebackener Kärntner Reindling. „Für den Gast aus Wien“, erklärt der Landeshauptmann und schiebt noch schnell einen Stapel mit Unterlagen zur Seite. Sein Handy ist stumm geschaltet und steckt auf einer schwenkbaren Halterung vor ihm. „Das ist praktisch, in meinem Alter verlegt man es ja gern.“ Kurzes Lächeln aus seinen freundlichen, braunen Augen.