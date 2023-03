Kärntner Landesrechnungshof übt scharfe Kritik

Landesrechnungshof sieht deutliche Überschreitung

Auch das generelle Ausmaß der Klagenfurter Veranlagung im Spezialfonds steht in der Kritik. Das Spekulationsverbotsgesetz begrenzt diese eigentlich mit 30 Prozent, was knapp 45,3 Millionen Euro entspricht. Im Spezialfonds liegen aber 136 Millionen – die dreifache Menge. Daher fordert der Landesrechnungshof im Bericht, die Veranlagungen an das Spekulationsverbotsgesetz anzupassen. Die Landeshauptstadt selbst war in dieser Sache immer anderer Meinung. Sie hält die Zwischenveranlagung des Darlehens für rechtskonform und bestreitet auch das Überschreiten der 30-Prozent-Grenze – dabei beruft sie sich auf die Gemeindeaufsicht und die Kapitalanlagegesellschaft, die für den Fonds zuständig ist.