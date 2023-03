Rettungswagen-Fahrerin krachte in Tirol gegen Auto

Mit einer Verletzten endete am Sonntag auf der Fernpassstraße bei Nassereith in Tirol ein Unfall mit einem Rettungswagen. Die Lenkerin (18), die mit Blaulicht in der „Rettungsgasse“ in Richtung Fernpass unterwegs war, erschrak offenbar aufgrund des Gegenverkehrs, verriss das Lenkrad und krachte in einen Pkw.