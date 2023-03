Skibindung öffnete sich: Tourengeher stürzte ab

Ein slowenischer Tourengeher ist am Sonntag in Kärnten tödlich verunglückt. Er war mit einem gleichaltrigen Landsmann mit Tourenskiern von Slowenien aus auf den Kordeschkopf in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg in den Karawanken aufgestiegen. Bei der Abfahrt löste sich laut der Polizei eine Skibindung.