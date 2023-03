Acht Pleiten in Serie - Duran nicht mehr Trainer!

Acht Ostliga-Pleiten in Folge, dazu zwölf Gegentreffer in den ersten drei Frühjahrespartien. Bei Schlusslicht Wr. Neustadt wird der Klassenerhalt zur „Mission Impossible“. Deswegen zog der SC gestern die Reißleine, trennte sich von Trainer Sargon Duran. „Die Auftritte waren zuletzt schon fast erschreckend. Wir mussten reagieren“, meint Vorstand Rainer Spenger, der Duran vor einem halben Jahr noch in den höchsten Tönen lobte, den 36-Jährigen gar als professionellsten Trainer seiner bisherigen Ära bezeichnete. „Davon bin ich noch immer überzeugt. Er arbeitete akribisch. Es reichte aber nicht, die Leistungen sprechen Bände“, sah sich Verein nach der 2:5-Pleite bei Donaufeld zum Handeln gezwungen. Spenger zynisch: „Wenn wir so weitermachen, können wir froh sein, wenn wir Bruck überholen.“ Das ja bekanntlich nicht mehr antritt, aber noch immer zwei Punkte vor Neustadt liegt.