Amoktat in Hamburg: So tickte der Todesschütze

Waffenbesitz: Frage der persönlichen Zuverlässigkeit schwierig

An diesem Punkt verschwand der Mann dann wieder vom Radar der Behörden, bis zu diesem Donnerstag, bis zu der Gewalttat in der Gemeindeversammlung, die Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) einen Tag später als „das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt“ bezeichnen wird. Am Tag danach verweisen sowohl der Senator als auch sein Polizeipräsident auf das Waffenrecht, das den Behörden auch die Hände binde.