Bessere Entlohnung für Kindergarten-Personal?

Länger als noch in den Vorjahren bleiben die Kindergärten diesen Sommer – wie berichtet – in Krems geöffnet. Ganz so lange, wie es nach der Gesetzesnovelle vorgesehen wäre, geht es aber nicht. SPÖ-Stadtchef Reinhard Resch und FPÖ-(Noch-) Bildungsstadträtin Susanne Rosenkranz bemängelten, dass dafür das Personal fehlen würde. Um solchen Engpässen künftig vorzubeugen, will Rosenkranz das Gehalt der Betreuerinnen erhöhen. „Nicht zuletzt während der Corona-Pandemie haben die Pädagoginnen gezeigt, wie wichtig sie für unsere Gesellschaft sind“, erklärt Rosenkranz.