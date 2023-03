Städtetourismus in Österreich auf gutem Weg

Der Städtetourismus in Österreich ist am Weg zu Vor-Pandemie-Zahlen. Österreichs Landeshauptstädte und die Bundeshauptstadt Wien verzeichneten 2022 mehr als 20 Millionen Nächtigungen. Sie sind damit im Vorjahr doppelt so stark gewachsen wie das restliche Österreich. Der Anteil am bundesweiten Aufkommen ist aber trotzdem noch geringer als 2019.