Cara Delevingne: Wilde Paparazzi-Pics als Weckruf

Delevingne wies sich selbst in Entzugsklinik ein

Schließlich habe sie einen Entschluss gefasst und sich selbst in eine Entzugsklinik eingewiesen. „Ich war seit drei Jahren lang zu keinem Therapeuten mehr gegangen. Ich hatte einfach alle weggestoßen, wodurch mir klar wurde, in was für einem schlechten Zustand ich war. Ich dachte immer, dass die Arbeit in schlechten Zeiten erledigt werden muss, aber eigentlich muss die Arbeit in guten Zeiten gemacht werden.“