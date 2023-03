Wegen Überholmanöver: Autos in Tirol kollidierten

Ereignet hat sich der Unfall um 18.15 Uhr. Die 38-Jährige fuhr auf der B179 in Richtung Süden. Als sich nach links in Richtung Lermoos abbiegen wollte, setzte der 50-Jährige zum Überholen an. Das Auto der Frau kollidierte in Folge mit dem Heck des anderen Fahrzeugs. „Der Pkw des Mannes geriet ins Schleudern und kam nach rund 150 Metern zum Stillstand“, heißt es von der Polizei.