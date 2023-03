Schäferhündin in finsterem Kellerverlies gehalten

Tod eines Huskys veränderte alles

Der Tod des Rudelführers, eines Huskys, habe sie und ihre Vierbeiner in einen Ausnahmezustand versetzt. Sie sei nicht mehr in der Lage gewesen, sich um eine saubere Umgebung zu kümmern. Die Hunde hätten getrauert und deswegen zu markieren begonnen. „Warum haben Sie sich keine Hilfe geholt?“, will die Richterin wissen. „Ich habe bei sämtlichen Tierärzten angerufen, keiner wollte helfen“, sagt sie. Stattdessen habe sie ihre Tiere mit noch mehr Kuscheleinheiten verwöhnt und ihre Wunden mit Salbe eingeschmiert.