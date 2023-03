Commerzialbank: Sparer bekommt doch viel zurück

Vorgaben „harmonisieren“

Mit seinem Anwalt Gerald Vogler berief sich der Kläger auf die 2014 erlassenen Richtlinien des Gerichtshofes der Europäischen Union, der die Vorgaben im Finanzwesen innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten „harmonisieren“ wollte. „Damit Bankkunden wegen besseren Rahmenbedingungen nicht von einem Land ins andere wechseln“, so die Erklärung. In Österreich trat das Anlegerentschädigungsgesetz, das einen Verlust von 100.000 bis 500.000 Euro abdeckt, im August 2015 in Kraft.