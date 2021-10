Pucher: „Tut mir leid, habe die Bank ruiniert“

„Pucher war in Tränen aufgelöst“

Ob Rot, Schwarz oder Blau - die Farbe der Partei habe für Pucher jedenfalls keine große Rolle gespielt. Hauptsache war, die Politiker sind bei einem Match des SV Mattersburg live dabei gewesen. Die Conclusio des Finanzdesasters aus Überheblichkeit und grenzenloser Selbstüberschätzung: „Tut mir leid, ich habe die Bank ruiniert.“ Mit diesen erschütternden Worten hatte sich Pucher am 14. Juli 2020 zu Mittag im Büro in Mattersburg an seinen damaligen Vorstand gewandt. „Pucher war in Tränen aufgelöst“, hat der Zeuge im U-Ausschuss zum Millionen-Fiasko geschildert. Das Geständnis seines Vorgesetzten habe ihn völlig überrascht und fassungslos gemacht.