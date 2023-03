Weitere Zinserhöhungen? Kritik aus Italien an EZB

Die Ungewissheit sei so groß, dass sich der EZB-Rat, der über die Zinsen entscheidet, darauf geeinigt habe, von Sitzung zu Sitzung zu entscheiden, ohne eine Zukunftsorientierung zu geben, sagte Visco am Mittwoch in Rom. „Aus diesem Grunde schätze ich Kommentare meiner Kollegen zu künftigen und anhaltenden Zinserhöhungen nicht.“