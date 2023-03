Corona-Prognose: Rückgang bei Spitalspatienten

1408 coronapositive Patienten haben sich am Dienstag in den heimischen Spitälern befunden, davon 88 auf Intensivstationen. Bei den Schwerkranken wird die Zahl in den nächsten zwei Wochen laut Prognose annähernd gleich bleiben. Der Mittelwert in zwei Wochen wurde mit 81 Intensivpflichtigen angegeben.