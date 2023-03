Zadic: Frauen sind mehr Hass ausgesetzt als Männer

Die ehemalige Bundeskanzlerin - ihres Zeichen die erste Frau in dieser Position - Brigitte Bierlein pocht auf „Gleichberechtigung auf allen Ebenen für Frauen“. Es gebe nach wie vor zu wenige Frauen im „universitären Bereich, in Spitzenpositionen und in der Poltik“. Was es braucht, um den Status quo aufzubrechen? „Es braucht Mut, sich für solche Positionen zur Verfügung zu stellen“.