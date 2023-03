Der Dalai Lama, die Pestwurz und die Dunkelheit

Braunkohle und Schöpfung

Für eine besonders eindrucksvolle Arbeit muss man in den Dachboden hinaufsteigen. Dort bekommt man eine Taschenlampe, sie hilft die „Schwarzbilder“ von Moritz Matschke zu entdecken, darauf eine fahrig entworfene Stadt: „Ich war 72 Stunden in völliger Dunkelheit im Turmzimmer des Mariendoms und habe gezeichnet“, erzählt er. Sehenswert auch die Installation „Ende Gelände“ in der Krypta, die die verheerenden Folgen des Braunkohleabbaus in der Lausitz aufzeigt.