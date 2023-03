Frau und Tochter getötet: Doppelmörder exekutiert

Siebente Vollstreckung der Todesstrafe in diesem Jahr

Es ist bereits das siebente Todesurteil, das in den USA in diesem Jahr vollstreckt wurde. Zuletzt war Anfang Februar in Texas ein wegen dreifachen Mordes verurteilter Afroamerikaner hingerichtet worden - obwohl dessen Anwalt rassistische Vorurteile im Prozess gegen den 54-Jährigen beklagt hatte. Viele Bundesstaaten halten trotz massiver Kritik an der Todesstrafe fest.