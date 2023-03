Triple-Sieger des FC Bayern beendet seine Karriere

1995 kam er im Alter von vier Jahren zu den Bayern. Unter dem damaligen Cheftrainer Louis van Gaal schaffte er 2010 den Sprung zu den Profis und feierte sein Debüt in der Bundesliga. „Ich habe so viele unglaubliche Erfahrungen im Laufe meiner Karriere gemacht und bin unendlich dankbar für all die Unterstützung, die ich auf meinem Weg erhalten habe“, so Contento.