„Katar hat einen wichtigen Beitrag geleistet“

„Krone“: Herr Außenminister, warum ist die Reise zur Konferenz der am wenigsten entwickelten Länder in Katar so wichtig?

Alexander Schallenberg: Neben den Folgen der Pandemie ist der russische Angriffskrieg ein Brandbeschleuniger für Krisen - 1,7 Milliarden Menschen sind von der Dreifachkrise Nahrung-Energie-Finanzen betroffen. Umso wichtiger, dass wir im Außenministerium unser Engagement für die Ärmsten noch einmal massiv hochgefahren haben. Noch nie haben wir so viel Geld zur Verfügung gestellt wie heuer: Fast 215 Millionen Euro. Wir müssen jene unterstützen, die Hilfe am dringendsten brauchen.