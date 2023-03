Schallenberg macht sich für die Ukraine stark

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat bei den ärmsten Entwicklungsländern um Unterstützung der Ukraine geworben. „Wenn das Recht des Stärkeren gilt, ist die Sicherheit aller Nationen der Welt gefährdet“, sagte Schallenberg am Montag bei einer UNO-Konferenz zu den Least Developed Countries (LDC) in Katar.