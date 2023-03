Femizid: Stündlich werden fünf Frauen getötet

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) veröffentlichte die Zahlen am Dienstag unter Berufung auf einen Bericht der Vereinten Nationen. „Geschlechtsspezifische Gewalt ist Ausdruck ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern, die sich in Familien und in der gesamten Gesellschaft manifestieren“, mahnte DSW-Geschäftsführer Jan Kreutzberg vor dem internationalen Frauentag am Mittwoch. Die Gewalt untergrabe „die Freiheit und das Potenzial von Frauen weltweit“. Kreutzberg forderte eine „umfassende Sexualaufklärung“ für Buben und Männer, um „überholte Geschlechterbilder abzulegen“.