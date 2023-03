Carport und Autos gingen in Flammen auf

Das ist bitter! Komplett in Flammen stand Dienstagfrüh ein Carport, in dem auch noch zwei Pkw abgestellt waren, in Straß/Steiermark. Die drei Feuerwehren Weitersfeld, Lichendorf und Mureck rückten aus und bekämpften die Flammen mit schwerem Atemschutz. Carport und Pkw sind ein Totalschaden.