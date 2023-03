Skifahrer kracht gegen Stange und landet in Graben

Fataler Wintersportunfall am Montag in Westendorf im Tiroler Unterland: Ein niederländischer Skifahrer (20) kam von der Piste ab, krachte gegen eine Stange und wurde letztlich in einen Graben geschleudert. Der junge Urlauber erlitt schwere Verletzungen. Zu einer verheerenden Kollision kam es auch in der Schlick im Stubaital.