ÖSV-Damen reisten per Nachtzug zum Åre-Weltcup

Am Freitag und Samstag gastiert der Damen-Skiweltcup im schwedischen Åre. Vier ÖSV-Damen reisten bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag in den WM-Ort von 2019. Elisabeth Kappaurer, Elisa Mörzinger, Nina Astner und Katharina Huber kamen aber nicht per Flugzeug, sondern mit dem Nachtzug.