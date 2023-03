Schmiedweg wirft neue Fragen in Maishofen auf

Gut 30 Anrainer sind in Maishofen am Schmiedweg sauer auf die Gemeinde und in Sorge um ihre Ruhe. Auf der einen Seite sorgt der Anfang der Glemmerstraße gen Saalbach für Lärm. Auf der anderen Seite zieht sich der Gürtel an Betrieben um die Wohnhäuser immer enger zu. Nur Meter neben dem Wohngebiet sollen zwei Transportunternehmen mit 24-Stunden-Ausfahren angesiedelt werden – die „Krone“ berichtete.