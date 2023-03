Anrainer laufen gegen Firmen-Umzingelung Sturm

Die Vogelperspektive zeigt das Problem der Anrainer am Schmiedweg in Maishofen deutlich: Familie Nussbaumer etwa hat da bereits 1960 gebaut. Südlich grenzt deren Grundstück an die Glemmerstraße. Rund herum gab es einst nur Grünland. Doch die Gemeinde widmete das Bauland in der unmittelbaren Umgebung sukzessive um. In Steinwurf-Distanz haben sich seither Betriebe angesiedelt.